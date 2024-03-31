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دراما المتحدة

محافظ القاهرة يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة

كتب:

وائل فايز
12:58 م | الأحد 31 مارس 2024
محافظ القاهرة يشارك فى احتفالات الكنيسة

محافظ القاهرة يشارك فى احتفالات الكنيسة

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة، برئاسة المطران أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

محافظ القاهرة: مصر بلد الأمن والتسامح

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين ، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر.

محافظ القاهرة: الأعياد فرصة لنشر ثقافة الحب والسلام 

ودعا محافظ القاهرة لأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

وشهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من كبار رجال الدولة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.