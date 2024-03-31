باحثة فلسطينية: الاحتلال يمارس تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية من رام الله، إن مجمع الشفاء يعاني من كارثة إنسانية صعبة جدًا، والمجمعات الطبية فى قطاع غزة تعانى نتيجة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي فى هذة المناطق.

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًة «هذة الإقتحامات المستمرة التى تعزز واقع الانتهاكات تؤثر على الواقع الإنساني في قطاع غزة، وبالتحديد فى مجمع الشفاء».

محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء

وتابعت: «هناك محاصرة لمجمع الشفاء حتى يتم الضغط عليهم لإخراجهم بشكل قصري وإخراج البقية المتواجدين الآن النازحين فى المجمع حتى يخرجوا من هذا المجمع وتحويل هذا المجمع الى مركز إعتقال، والسيطرة الأمنية الشاملة لقطاع غزة، والذى ينعكس هذا بالأساس على الواقع الإنساني وعلى الواقع الصحي وعلى المستوي المعيشي والغذائي».

تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في غزة

وأكملت: «هناك تصفية متعمدة ممنهجة فى كل القطاعات الصحية، والآن هم يحاولون بقدر الإمكان تصفية هذة القطاعات، والآن يركزون على المنطقة الشمالية ويريدون إقتطاع جزء كبير من هذة المناطق ويحولوها الى مناطق أمنية عازلة، حتى على مستوى منطقة مجمع الشفاء يعتقدون أن هذة البقعة كموقع إستراتيجي وجغرافي مهم جدا والمجمع على مساحة خغرافية كبيرة، وبالتالى هم يريدون إما هدم جزء من هذا المجمع».