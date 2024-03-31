مجدي فكري: «جودر» عمل عظيم وسعيد بالمشاركة فيه

يشارك الفنان مجدي فكري في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل جودر الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، وبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

مجدي فكري: مسلسل جودر من الإنتاجات الضخمة

وكشف الفنان مجدي فكري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن بعض التفاصيل حول مسلسل جودر الذي يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام، قائلا: «يعتبر مسلسل جودر من الإنتاجات الضخمة، كما أن الشركة المتحدة وأروما توفر لنا جميع الإمكانيات التي تتيح لنا إخراج صورة تليق باسم مصر وتاريخها الدرامي والفني الكبير، كما أن المخرج إسلام خيري يعمل جاهدا على إخراج الصورة بالشكل الدقيق الذي يراه الجمهور على شاشة التليفزيون».

فكري: أنور عبد المغيث أبدع في السيناريو

وقال «فكري» إن أنور عبد المغيث، مؤلف العمل، أبدع في كتابة السيناريو وتسلسل الأحداث وبذل مجهودا كبيرا ليُخرج صورة رائعة، وديكور العمل مُبهر، و«الإخراج والإنتاج تفانوا في الوصول بنا إلى أعلى المكانات»، مضيفا: «لم أر مثيلاً لهذا العمل من قبل، من حيث التجهيز والتحضير وجميع الجوانب الفنية، ويعتبر هذا المسلسل عمل عالمي جميعنا نفتخر به، وجميع العاملين بهذا المسلسل قدموا أداءً رائعا، بداية من الإخراج والصوت وفريق العمل ليخرجوا لنا صورة رائعة وبديعة على شاشة التليفزيون».

وحرص «فكري» على توجيه التحية للفنان ياسر جلال، كاشفا عن المجهودات التي يبذلها في مساعدتهم، «يعمل ياسر جلال على مساعدة الجميع، كما أنه يعتبر من النجوم الكبار الذين استطاعوا أن يصلوا إلى القمة والثبات عليها».

واستكمل حديثه: «عندما قرأت السيناريو قبلت الدور فورا، ويعتبر هذا العمل من أروع ما قدمت في حياتي، كما أنه يحمل الكثير من الخيال والفانتازيا».

فكري: سعيد بمشاركتي في هذا العمل العظيم

وعن الصعوبة التي واجهها أثناء تصوير المسلسل، قال: «مسلسل جودر من المسلسلات عالية التكلفة والصعبة لأن كتابته مختلفة عن جميع الأعمال الذي قدمتها من قبل، فكان يستوجب علينا جميعاً التركيز ومذاكرة العمل جيداً، لذلك يعتبر من الأعمال المجهدة إجهاد غير عادي، ولكني سعيد بكوني جزءً من هذا العمل العظيم».

وأكد «فكري» أن كواليس العمل كانت تحمل الكثير من الحب والتقدير والاحترام بين الجميع، و«كنت محظوظ جدا بعملي مع فريق عمل جيد، وعلى دراية كاملة بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة، كما أن جميع المواقف التي مررت بها أثناء التصوير كانت لطيفة».