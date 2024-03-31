استخراج 5900 بطاقة لمواطنين في محال إقامتهم بـ13 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5979 بطاقة رقم قومي، وعدد 15 ألفا و509 مصدر مميكن.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 30 مارس.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل عدد 679 بطاقة رقم قومي، وعدد 180 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد 23 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين، والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد 156 مواطنا، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 226 مواطنا.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.