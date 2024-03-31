المخرجة أمل أسعد: مسلسل خالتي صفية والدير من أحب الأعمال لي

تحدثت المخرجة أمل أسعد، عن مشاركتها في مسلسل خالتي صفية والدير، قائلة إنّها تحب هذا المسلسل بشكل شخصي، إذ إنّها عاشته بداية من الورق حتى فترة المعاينة، مشيرة إلى أنّ المخرج إسماعيل عبدالحافظ كان لا يتنازل عن أي تفاصيل صغيرة في المكان أو غيره، إذ إنّه كان يصر على تصوير كل ما يريده لتخرج بالصورة التي رسمها.

معاينة المكان في الأقصر

وأضافت «أسعد»، خلال حوارها لبرنامج «ملوك الدراما» تقديم الناقد الفني محمد مسعود عبر تليفزيون جريدة «الوطن»: «سافرت إلى الأقصر مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ ومهندس الديكور سيد أنور ومدير الإنتاج من أجل الوصول إلى الدير الذي يعتبر بمثابة اللوكيشن الأساسي في مسلسل خالتي صفية والدير».

وتابعت: «واجهنا العديد من المواقف اللطيفة للغاية أثناء سافرنا، فعم إسماعيل حبيب الناس حتى بره الكاميرا، واستوقفه شاب يُدعى سامح عدلي، وقال له أنا بحبك أوي يا عم إسماعيل».

ورحب به «عبدالحافظ» بشدة وجلسا لتناول القهوة معا، ثم كان صاحب الفضل في تعريفنا بالدير بالبر الغربي، مشيرة إلى أن هذا الشاب أصبح من أعز أصدقائها حتى الآن.