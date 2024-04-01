يعلن قسم النتائج والتقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 1أبريل 2024 الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445، حيث يتراجع موعد أذان الفجر في المنيا بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه، ويحرص الصائمون على الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر خلال اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الحرص على أداء صلاة الفجر في مواقيتها للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:21 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و 14 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:15 مساءً.

العشاء: 7:32 مساءً.

ويحرص الصائمون في محافظة المنيا، على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم.