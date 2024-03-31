الشيخ خالد الجمل يكتب.. السوشيال ميديا والجمهورية الجديدة

فى الجمهورية الجديدة إذا أراد الله لى أن أحلم بأشياء أرجو الله أن يحققها لنا ولأولادنا وأحفادنا، وأظن أننى سأقسّم أحلامى إلى ٣ أقسام مختصرة، القسم الأول ما يتعلق بالفرد، والقسم الثانى ما يتعلق بالمجتمع، والقسم الثالث ما يتعلق بالوطن.

القسم الأول ما يتعلق بالفرد.. يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده) وهذا هو المطلوب، فكل تقدم لا يتحقق دون هذا الحديث، لذلك أقول:

- أحلم بأن يتطور الوعى الخاص بالمواطن المصرى فى جمهوريته الجديدة.. هذا الوعى يتنوع تبعاً لما ينظر إليه الفرد.. ففيما يتعلق بقضايا دينه أحلم بأن يتعامل المواطن مع الدين بوعى أكثر احترافية بألا يأخذ دينه وفتواه إلا من مصادرهما العلمية المعتمدة الرسمية وأن يعى جيداً أن الدين هو علم لا يخضع لمجرد الرأى الشخصى أو الهوى الجماعى الذى قد يوافق أتباع جماعة معينة ذات سمت معين وفكر معين. كما أحلم بأن تستمر محبة كل واحد منا أخاه فى الوطن بغض النظر عن دينه ولونه ومعتقده. وعلى صعيد العلم.. أحلم بأن يكون العلم هو الهدف الأول لكل فرد منا فى جمهوريتنا الجديدة.. وألا تنخدع الأجيال القادمة بصخب السوشيال ميديا الذى قد يضعف من طموح الفرد فى الوصول إلى ما يصبو إليه بالعلم والتعليم.

القسم الثانى: ما يتعلق بالمجتمع

يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى الحديث: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) صدق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لذلك أقول: أحلم فى جمهوريتنا الجديدة بأن يعى كل مواطن أنه جزء من هذا المجتمع.. فلا يمكن أن يعيش منعزلاً أو منفصلاً عنه، فعلى الصعيد الدينى مثلاً أحلم بأن يفهم كل فرد فى هذا المجتمع أن الدور الحقيقى لهذا الدين فى المجتمع هو البناء لا الهدم.. واليسر لا العسر.. والمحبة لا البغضاء والكراهية مهما كان معتقد الشخص فى هذا المجتمع طالما لا يؤذينى بما يفعل وطالما لا يتعارض أو يعيق أخلاق وقيم ودين هذا المجتمع المصرى.

- وعلى صعيد العمل.. أحلم بأن ينطلق مجتمعنا المصرى إلى مجتمع عامل.. كل فى مجاله زراعياً كان أم صناعياً أم غير ذلك.. وهذا لا يكون إلا بتربية أفراد هذا المجتمع على سلوك العمل الجماعى وتحصين هؤلاء الأفراد بالعلم.. كل حسب ما يعمل حتى يكون كل فرد فى الجمهورية الجديدة يعمل ويصنع ويزرع.

- وعلى صعيد التعايش أحلم بأن يفهم كل فرد فى مجتمعنا أن الله خلق الناس درجات فى كل شىء؛ فى الرزق وفى العقل وفى القدرات وفى كل شىء، لذلك أحلم بأن يفهم كل منا هذا لنستمر على ما نحن عليه من تحضر ونطوره أكثر بأن نصبح مجتمعاً راقياً متحضراً خالياً من الأحقاد.

القسم الثالث: ما يتعلق بالوطن

يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).. وهذا ما أحلم به، لذلك أقول:

- أحلم بأن يتعلم هذا الجيل الجديد من بطولات أجداده العظماء درساً مهماً، وهو حب الوطن الحقيقى بالعمل والتضحية وليس بمجرد الفخر أو الكلام.. وأن يكون تاريخنا ليس لمجرد التباهى به.. إنما يكون للمقارنة بما حققناه نحن من إتقان وجودة وتقدم تكنولوجى وعلمى.. فيكون حافزاً دائماً لنا لنحقق الأفضل فى جمهوريتنا الجديدة.

- كما أحلم بأن يجعل كل فرد منا نفسه فى خدمة وطنه هذا.. بأن يجعل من أولويات أهدافه أن يبدع ويصنع من أجل إعلاء اسم وطنه عالمياً مقارنة بباقى البلدان الكبرى فى العالم.

- وأحلم بأن يستمر دور مصرنا الإسلامى التوعوى فى قيادة المشهد الدينى فى العالم أجمع كما هو الآن وأن يتطور بتطور الزمان والمكان كما اعتدنا على ذلك فى مؤسساتنا الدينية العريقة من أزهر وأوقاف وإفتاء.

- وأخيراً أحلم بأن تكون الجمهورية الجديدة ووطننا مصر عاصمة كل شىء فى العالم بأن تكون عاصمة الدين والعلم والإبداع فى كل مجال بما يحقق قيادتنا وريادتنا المعتادة فى كل المجالات.

ندعو الله أن يعيننا على العمل بجد واجتهاد وأن يعين قادتنا على تحقيق ذلك.. وأن يجعل جيشنا دوماً قوياً عزيزاً ليحمى لنا ديننا وشعبنا ووطننا فى جمهوريتنا الجديدة.

* الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف