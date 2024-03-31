مسلسل محارب الحلقة 21.. نهاية مأسوية لمحمود ياسين جونيور

برغم ما ارتكبه من أخطاء في حق أقرب الناس إليه، باستغلاله ما يمر به شقيقه من ظروف صعبة، وتنازله عن حق أمه التي توفيت، إلا أن إبراهيم (محمود ياسين جونيور) يكسب تعاطف الجمهور بما تلقى من نهاية مأساوية، ضمن أحداث مسلسل محارب.

القبض على محمود ياسين للاتجار في المخدرات

وكلما حاول إبراهيم والذي يؤدي دوره محمود ياسين جونيور أن يجد مخرجا لنفسه بعيدا عن أهله والظروف الصعبة التي يعيشها من فقر وفشل في تحقيق حلم دخول أكاديمية الشرطة، يورط نفسه أكثر في المزيد من المشكلات، إذ اتفق مع محامي قاتل أمه وقبض الثمن، وانجرف في سكة الاتجار بالمخدرات، وآخرها كان إلقاء القبض عليه ودخوله السجن للمرة الثانية.

نهاية مأساوية لشخصية محمود ياسين في محارب

وإبراهيم شخص لا يواجه نتائج أفعاله المندفعة خلال أحداث مسلسل محارب، وعواقبها يقفز من الشرفة محاولاً الهروب من الشرطة، ويلقى مصرعه، بنهاية مأساوية أثارت تعاطف الجمهور وجعلته يرى فيه جوانب إنسانية تستحق الشفقة.