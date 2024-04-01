وداعا للأوساخ والاصفرار.. نظفي البانيو بسهولة وبمكونات منزلية
كتب:
نرمين عزت
09:12 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
تنظيف البانبو
تراكم الأوساخ والاصفرار والصدأ داخل البانيو مصدر إزعاج كبير لربات البيوت، لكن بسهولة يمكن الوصول إلى حلول بسيطة ليعود البانيو إلى شكله الجديد اللامع، باستخدام مكونات منزلية موجودة في كل منزل، مثل وصفة الخل التي تُعتبر بديلاً فعالاً للمنظفات الكيميائية، بحسب ما جاء في موقع«greenwlak» البريطاني.
طريقة استخدام وصفة الخل:
من خلال استخدام الخل يمكن اتباع طرق بسيطة للحصول على بانيو نظيف بدون أي بقع أو أوساخ، وهي:
- قومي بإحضار كوب من الخل.
- ضعيه في بخاخ.
- أغلقي البخاخ بشكل جيد.
- قومي برش حوض البانيو به.
- اتركي الخل في البانيو لمدة 15 دقيقة.
- أحضري ليفة ناعمة.
- قومي بمسح البانيو بها.
- ثم بعد ذلك اشطفيه بالماء جيدا، وعلى الفور تزول البقع والاصفرار والصدى من أول استخدام للوصفة.
الوصفة الثانية لتنظيف حوض البانيو
ويمكن استخدام ملح الطعام للتخلص من الأوساخ على البانيو، بالطريقة التالية:
- أحضري 1/2 كوب من ملح الطعام.
- أضيفي إليه 1/2 كوب من عصير الليمون.
- قلبي المكونات جيدا.
- رشي الخليط داخل البانيو.
- أتركي الخليط لمدة 1/4 ساعة في البانيو.
- قومي بإحضار ليفه قومي بغسل البانيو بها.
- أشطفيه بعد ذلك بالماء لتحصلي على بانيو نظيف بدون أي أصفرار أو بقع.