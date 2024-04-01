سفير مصر بماليزيا يشارك في احتفال ذكرى مرور 1084 عاما على تأسيس الأزهر

شارك السفير رجائي نصر سفير مصر لدي ماليزيا في الاحتفال الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف- فرع ماليزيا- بالتعاون مع أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا بمناسبة اليوم العالمي للأزهر الشريف لإحياء ذكري مرور 1084 عاماً علي تأسيسه.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام وزارة الخارجية والتعليم العالي الماليزية، ومفتي ماليزيا الفيدرالي، بالإضافة إلي مشاركة شخصيات دينية بارزة في ماليزيا، وكذلك خريجي الأزهر الشريف بماليزيا.

كلمة مسجلة

وألقى رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم كلمة مسجلة خلال الاحتفال، أثنى فيها على العلاقة الوثيقة بين الأزهر الشريف وماليزيا، كما حث خريجي الأزهر الماليزيين على مواصلة الدفاع عن تقاليد المعرفة والحكمة التي يجسدها الأزهر الشريف، مشيرًا إلى الدعوة التي وجهها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لزيارة ماليزيا، والتي لاقت ترحيباً من جانب فضيلته ووعد بتلبيتها، بحسب صفحة وزارة الخارجية عبر فيسبوك.

احتفالية عالمية

كما أشار السفير المصري إلى تشرفه بحضور الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الشريف، الذي يضم خريجي تلك المؤسسة العريقة من ماليزيا، مؤكّدا محورية دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام في نشر مفاهيم التسامح والوسطية وقبول الآخر والاعتدال.

وأشار السفير المصري كذلك إلى إشادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بأبناء ودارسي ماليزيا، لما هو مشهود لهم من تميز وجدية في الدراسة والالتزام ودماثة الخلق، إذ اعتبرهم بمثابة خير سفراء لماليزيا في مصر.

متابعة الحدث

وشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة من وكالة الأنباء الرسمية الماليزية والصحف والمواقع الإخبارية المحلية الماليزية، وذلك للدور المحوري والفعال الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف في نشر الوسطية وقيم التسامح والتصدي للفكر المتطرف والإرهاب.