مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. هل تخبر غادة عبدالرزاق زوجها بخبر الحمل؟

اندلعت الحرب بين عائلتي ضرغام والغول، لذا يرغب المشاهدون في متابعة الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بعدما علمت عايدة بحملها خلال حلقة أمس التي عُرضت على قناة CBC، وتضمنت العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إجراء اختبار وتأكد حملها، وهو ما أخبرها به الطبيب أيضًا بعدما ذهبت إليه لحسم الأمر.

وما زالت عايدة، وهو الدور الذي تؤديه غادة عبد الرازق، مستمرة في الانتقام من عائلة الغول والبحث عن سامح الغول الذي قتل شقيقها علي ضرغامم «محمود عبد المغني»، خاصة بعدما علمت بعدم تورطه في جلب المخدرات من خارج مصر، وتوعدتهم بالأخذ بالثأر، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 للفنانة غادة عبد الرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟.

مسلسل صيد العقارب

ووسط كل هذه الصراعات علمت غادة عبد الرازق بحملها ضمن أحداث الحلقة 21، وذلك بعد إجراء اختبار الحمل، وهو ما أخبرها به الطبيب بعدما ذهبت إليه، وعلى الرغم من بُعدها عن زوجها ياسين بسبب الصراع الدائر بين عائلتهما، ظهر عليها فرحتها بخبر حملها وأخبرت الطبيب أن «اللي يجيبه ربنا كله حلو»، فهل تخبر عايدة زوجها ياسين بحملها؟.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

ويمكنك مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 للفنانة غادة عبد الرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

ادخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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