يواصل الفنان أحمد مكي، خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، تقديم أحداث جديدة وشيقة خاصة أنَّه مازال لا يعلم بوجود الغوريلا في منزله.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 على قناة ON اليوم

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث منها اكتشاف جوني والعترة وجود الغوريلا، كما عرض الكبير على هجرس أن يزوجه وستكون جميع التكاليف عليه، ومن ناحية أخرى تحاول مربوحة بشتى الطرق إخفاء وجود الغوريلا عن الكبير.