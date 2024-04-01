عبدالعزيز الشهاوي بـ«مملكة الدراويش»: «السبحة ليست بدعة»

أكد الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، أن التصوف فرض عين ولابد من وجود شيخ مربي، مشددًا على أن التصوف لا يخرج عن الكتاب والسنة.

التصوف ليس مجرد مظهرا

وأوضح «الشهاوي»، خلال حوراه لبرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «الحياة»، أن التصوف ليس مجرد مظهر ولا سبحة في اليد ولكنه الأدب مع الله عز وجل.

وأضاف أنه ليس كما يظن البعض بأن السبحة بدعة ولكنها ليست بدعة، متابعًا: «كانت موجودة على عهد رسول الله وعند السيدة أم سلمة وما هي إلا وسيلة للذكر».

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية.