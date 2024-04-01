رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد بهي الدين: «اليقين والمحبة شكل علاقتي بالله»

كتب:

عمرو هلال
06:13 م | الإثنين 01 أبريل 2024
الدكتور أحمد بهي الدين

الدكتور أحمد بهي الدين

أكّد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وأستاذ الأدب الشعبي بجامعة حلوان، أنّ الكلام مع الله- عز وجل- لا يتوقف، مشددًا على أنه يشعر تجاه الله بشعور الكفالة واليقين والمحبة، وهذا شكل علاقته مع الله.

شكل علاقة أحمد بهي الدين مع الله

وأوضح «بهي الدين»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن العلاقة مع الله عندما تقوم على المحبة واليقين، يكون هذا اليقين سبب قدرتنا على مواجهة المصاعب بشكل مختلف.

وقال: «تذكرت مقولة أحمد بن عطاء الله السكندري، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء»، مشددًا على أن المنع والعطاء بهما خير.

اقرأ المزيد:

أحمد بهي الدين: مشاركة 5250 عارضا من 70 دولة في معرض القاهرة للكتاب 2024

أحمد بهي الدين: تدشين فعاليات كثيرة للاحتفاء بالثقافة الفلسطينية بمعرض الكتاب

أحمد بهي الدين قائما بأعمال رئيس هيئة الكتاب خلفا لـ هيثم الحاج علي

أحمد بهي الدين: نسخة معرض الكتاب هذا العام تحت رعاية الرئيس السيسي
بقلم عمرو هلال