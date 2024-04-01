أحمد بهي الدين: «اليقين والمحبة شكل علاقتي بالله»

أكّد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وأستاذ الأدب الشعبي بجامعة حلوان، أنّ الكلام مع الله- عز وجل- لا يتوقف، مشددًا على أنه يشعر تجاه الله بشعور الكفالة واليقين والمحبة، وهذا شكل علاقته مع الله.

شكل علاقة أحمد بهي الدين مع الله

وأوضح «بهي الدين»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن العلاقة مع الله عندما تقوم على المحبة واليقين، يكون هذا اليقين سبب قدرتنا على مواجهة المصاعب بشكل مختلف.

وقال: «تذكرت مقولة أحمد بن عطاء الله السكندري، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء»، مشددًا على أن المنع والعطاء بهما خير.