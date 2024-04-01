7 علامات خطيرة تدل على إصابتك بالتسمم المائي.. اذهب للطبيب فورا عند ظهورها

مع ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات الصوم في شهر رمضان الكريم، يزداد ثِقل الصيام على كثيرين، ما يجعل البعض يُقبل خلال السحور أو الإفطار على تناول كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، على أمل أن يرويه ذلك أو يحميه من العطش خلال ساعات الصوم، ما قد يعرضه للإصابة بالتسمم المائي الذي قد يؤدي إلى الوفاة، ولتجنب خطورة هذه المشكلة، نستعرض علامات الإصابة بالتسمم المائي التي تحتاج إلى الذهاب لطبيب مختص.

7 علامات للإصابة بالتسمم المائي

من العلامات التي قد تكون دليلًا على الإصابة بالتسمم المائي، وفي حال ملاحظتها يجب الذهاب إلى طبيب مختص، حسب توضيح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»:

- الغثيان والقيء.

- الصداع.

- الدوخة.

- الارتباك.

- التشنجات العضلية.

- التعب والإرهاق.

- الإغماء.

سبب حدوث التسمم المائي

بحسب ما ذكر موقع «مايو كلينك»، فإن التسمم المائي يحدث في حال تناول كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، إذ يؤدي ذلك إلى اختلال توازن الصوديوم في الجسم، وهو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم وظائف الجسم، مثل تنظيم ضغط الدم وحجم السوائل في الجسم.

وحتى لا يتعرض الشخص للإصابة بالتسمم المائي خلال شهر رمضان الكريم، أو في حالات العطش الشديدة، فإنه يمكن الإشارة إلى أن الكمية المناسبة من السوائل يوميًا للرجال تقدر بحوالي 15.5 كوب تقريبًا «3.7 لتر»، وللنساء بحوالي 11.5 كوب تقريبًا «2.7 لتر»، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الكمية تشمل جميع السوائل كالماء والمشروبات والأطعمة.

نصائح لتجنب الإصابة بالتسمم المائي

هناك مجموعة من النصائح يمكن الانتباه لها لتجنب الإصابة بالتسمم المائي، منها:

1- رشفات هادئة:

- اشرب الماء ببطء وبكميات معتدلة خلال فترة الإفطار والسحور.

- لا تجعل شرب الماء سباقًا، بل استمتع بارتشافه بهدوء.

2- استمع إلى جسدك:

- لا تُجبر نفسك على شرب الماء إذا لم تكن تشعر بالعطش.

- انتبه لعلامات الجفاف مثل الصداع، وجفاف الفم، وقلة التبول.

3- طعام غني بالماء:

- تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

- ستساعدك هذه الأطعمة على البقاء رطبًا دون شرب كثير من الماء.

4- تجنب الإفراط في المياه:

- لا تشرب الماء دفعة واحدة، خاصة بعد الإفطار أو السحور.

- شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة قد يُسبب لك اضطرابات في المعدة.