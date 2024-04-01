مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. الغيرة تحرق قلب مربوحة بسبب الغوريلا

بدأ «الكبير» خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، الاهتمام بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته، وهو ما أثار غيرة زوجته «مربوحة»، والتي شعرت بأن حب عمرها ستستحوذ عليه أنثى أخرى.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأ «الكبير» الاهتمام بالغوريلا، بعدما فدته بروحها أثناء ظهور المطاريد، وإنقاذه من الموت، فطلب منها النوم بجواره في السرير حتى تمتثل للشفاء من إصابتها بعد فديته برصاصة من المطاريد، ومن ناحية أخرى أثار اهتمام الكبير بالغوريلا غيرة «مربوحة».

وبعد تعافي الغوريلا بدأ «الكبير» يخرج معها ويرقص، مما أثار غصب «مربوحة» وغيرتها لدرجة أنها ارتدت ماسك دب لتغري الكبير، وينجذب لها.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

يعاد مسلسل الكبير أوي 8 على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.