«الديهي»: الرئاسة تنتقل للعاصمة الجديدة في يوم تاريخي من عمر الوطن غدا

كشف الإعلامي نشات الديهي، تفاصيل مراسم الاحتفال بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة في العاصمة الإدارية.

وقال «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»: «غدًا سيكون يومًا من أيام التاريخ، هذا اليوم أكبر وأكثر من كونه يوم حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدأ ولاية رئاسية جديدة، غدًا نحتفل بتولي الرئيس فترة رئاسية جديدة، وفي نفس الوقت، الاحتفال ببدأ تشغيل ودخول العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخدمة».

وتابع أن الرئيس غدًا سيصل إلى العاصمة الإدارية في موكب يليق بمصر ورئيس مصر، يستقبله رئيس مجلس النواب، ومن ثم تبدأ المراسم الرسمية، حيث تطلق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس، ومن ثم دخول الرئيس لمجلس النواب، ثم يتلو رئيس مجلس النواب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس بولاية رئاسية جديدة، ثم يوجه الرئيس السيسي كلمة للشعب المصري، تشمل حديثه عن سياسات الدولة لاستكمال المشروع الوطني، عن طريق سياسات جديدة وشخصيات جديدة، وتغيرات تصب في تحول مصر لدولة حديثة ومتقدمة.

وأضاف أن المواطن المصري هو بطل الحكاية، متابعًا: «بقول للمواطن اللي صبر، وما زال يصبر، إن شاء الله شقانا مش هيضيع، وهذه أول ثمار الجمهورية الجديدة، وانتقالنا إلى عاصمة جديدة، يعني القدرة على صناعة جمهورية جديدة».

وتابع أن القاهرة القديمة من المستحيل أن تستمر عاصمة لمصر، مستطردا: «اليوم العاصمة تنتقل، والحكومة تنتقل، وغدًا الرئاسة تنتقل إلى العاصمة الجديدة، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من عمر الوطن».