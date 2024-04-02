من اليأس إلى الأمل.. كيف تحولت مصر إلى دولة قادرة في 10 سنوات؟

من اليأس إلى الأمل تحولت مصر في 10 سنوات فقط من بلد في حالة صعبة تواجه كثير من التحديات، يغلب على طابعها اليأس والتفكك والشعور بالانهيار إلى دولة قوية- قادرة على الوقوف في وجه هذه التحديات والانتصار عليها، واستعادة مكانتها وصورتها بين الدول، بفضل جهود أبنائها وقيادتها الحكيمة، ضمن خطة تنمية مستدامة من أجل الوقوف في وجه كل التحديات والصعاب.

كيف تحولت مصر في 10 سنوات؟

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن» إن الدولة المصرية تحولت من حالة اليأس، التي عصفت بها قبل 10 سنوات من الآن، إلى حالة من الأمل في كافة القطاعات، فمصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت جهودًا لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك جهود لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات وتعزيز الأمن، كما تم التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تعزيز العلاقات الدولية.

وأضاف «فهمي» أن جهود مصر كانت في أكثر من اتجاه وقطاع مما عمل على حدوث طفرة تنموية في مدة قصيرة، لأن بناء الدول يأخذ وقت كبير ومجهود وكثير من الأمور المهمة، فمن الناحية الاقتصادية، تم اتخاذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع النمو الاقتصادي، كما جرى التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين فرص العمل.

مواجهة التحديات

وأكد أن مصر بالرغم من حالة النجاح والأمل التي تعيشها الآن، بالمقارنة بالوضع قبل 10 سنوات، ما زالت تعمل على تحقيق تطورات إيجابية، والتغلب على التحديات، من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبها.