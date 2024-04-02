شهيرة عن أداء حفيدها لمشهد بدون دوبلير: «والله ما ينفع كده.. كلنا اتفزعنا»

نشر الفنان الشاب عمرو محمود ياسين كواليس تصوير إحدى مشاهده في مسلسل «محارب»، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري، مع الفنان حسن الرداد، وهو مشهد وفاة «هيما» الشخصية التي يقدمها من خلال العمل الدرامي.

عمرو محمود ياسين يرفض استخدام «دوبلير»

ورفض عمرو محمود ياسين استخدام «دوبلير» أثناء تصوير المشهد، وقرر أن يقدمه بذاته من أجل المصداقية، مع مساعدة منفذ الأكشن بتوجيهات المخرجة شيرين عادل.

شهيرة توجه رسالة إلى حفيدها

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، رسالة إلى حفيدها: «شوف يامحمود أنت امبارح عملت مشهد عظيم وأداء مبهر، الكل أشاد بيك وبموهبتك، كل ده جميل».

وأضافت: «في آخر المشهد بتنط من الشباك المنظر اللي أنا شيفاه ده كان عايز دوبلير، بس أنت حبيت تعمله بنفسك للمصداقية، ماشي المصداقية علي عيني ورأسي، لكن لحد كده ولا ياحبيبي خطر جدًا».

وتابعت: «والله ما ينفع كده، كلنا اتفزعنا امبارح وإحنا بنشوف الحلقة، أرجوك بعد كده في أي عمل لو استدعي الأمر لمشهد كده، فيه ناس متخصصة في الألعاب الخطرة، أنت شغلتك تمثل وبس وربنا يحميك ويحفظك ياحبيبي».