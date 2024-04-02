نقيب السياحيين يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية لمدة رئاسية جديدة: وفقكم الله

هنأ باسم حلقة نقيب السياحيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، قائلاً: «بمشاعر من التقدير والاعتزاز لعظيم شخصكم وتقديراً لجهود قيادتكم وبمناسبة تفضلكم بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، يسعدني بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن العاملين بشركات السياحة، أن نبعث لكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».

التاريخ يسجل للرئيس السيسي الحرص على تدعيم قطاع السياحة والآثار

وأضاف حلقة، في بيان له، أنَّ التاريخ يسجل للرئيس السيسي الحرص على تدعيم قطاع السياحة والآثار في الدولة المصرية باعتباره ـحد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أنَّ مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق.

تحية لقائد مسيرة التنمية المصرية للجمهورية الجديدة

وقدم نقيب السياحيين التحية للرئيس السيسي قائلًا: «تحية لكم الرئيس السيسي قائداً لمسيرة التنمية المصرية للجمهورية الجديدة، ونحن في القطاع السياحي على عهدنا دائماً معكم نمضى خلف قيادتكم، أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم».