القاهرة الإخبارية: إصابات جراء إطلاق نار في مدرسة بفنلندا كتب: يارا أشرف 10:01 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024 علم فنلندا أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بحدوث إطلاق نار في مدرسة بفنلندا أسفر عن إصابات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دول تتراجع عن قرار سحب تمويل الأونروا.. من بينها فنلندا القاهرة الإخبارية: فنلندا تعلن إرسال جنود للمشاركة في عمليات البحر الأحمر روسيا تنشر أحدث مدافع هاوتزر بالقرب من حدود فنلندا كيف أصبحت فنلندا أسعد دولة في العالم؟.. السر في «البخار» «التنسيقية»: المصريون في فنلندا شاركوا بانتخابات الرئاسة رافعين الأعلام والورود فنلندا مدرسة إطلاق نار القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف