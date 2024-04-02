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القاهرة الإخبارية: إصابات جراء إطلاق نار في مدرسة بفنلندا

كتب:

يارا أشرف
10:01 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
علم فنلندا

علم فنلندا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بحدوث إطلاق نار في مدرسة بفنلندا أسفر عن إصابات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم يارا أشرف