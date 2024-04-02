طوارئ في «مياه القاهرة» استعدادا لإجازة عيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر، لحل أي مشكلات والتعامل مع أي شكاوى أو أزمات تطرأ طوال إجازة عيد الفطر.

أسطول سيارات

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إعلان حالة الطوارئ بجميع فروع الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز أسطول من سيارات توزيع المياه والشفاطات والمعدات التابعة للشركة تحسبا لوقوع أي أعطال مفاجئة.

الخط الساخن

وأضاف أنّ غرفة عمليات الخط الساخن 125 بالشركة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتلقي شكاوى واستغاثات من المواطنين تزامنا مع موجة الطقس الحار التي تمر بالبلاد وإجازة عيد الفطر، وجرى وضع جدول نوبتشيات لجميع العاملين بفروع الشبكات التابعة للشركة لضمان وجود فرق صيانة متوفرة على مدار الساعة للتعامل مع أي مواقف طارئة.