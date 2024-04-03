تعاني منه واحدة من كل خمس نساء في العالم.. ما هو الفيبروميالجيا؟

الفيبروميالجيا هو اضطراب مزمن طويل الأمد يسبب الألم في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى التعب الشديد وصعوبة النوم، وبالرغم من أنه يمكن لأي شخص أن يصاب به في مختلف المراحل العمرية، خاصةً مع تقدم السن، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة به، إذ تعاني من واحدة من كل 5 نساء في العالم.

وفي التقرير التالي، نستعرض بعض المعلومات التي قد لا يعرفها البعض عن اضطراب الفيبروميالجيا بحسب ما ذكره موقع «cleveland clinic».

أسباب الفيبروميالجيا

لم يستطع العلماء تحديد السبب الرئيسي لمرض الفيبروميالجيا، لكّن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب يعانون من حساسية شديدة الألم، تنتج عن تغير في بعض إشارات المسارات العصبية التي تنقل وتستقبل لدى الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا، وتسفر هذه التغيرات عن مشكلات في النوم والتعب الشديد خلال اليوم.

النساء أكثر عرضة للمرض

وعلى الرغم من أن الفيبروميالجيا يمكنه إصابة أي شخص في جميع المراحل العمرية حتى الأطفال، إلا أنه يشكل خطر أكبر على النساء، فهم أكثر عرضة للإصابة به، وغالبا ما يحدث ذلك الاضطراب في منتصف العمر أو مع التقدم في السن، ويسبب صعوبة في النوم وألم شديد بجميع أنحاء الجسم.

وبحسب الموقع الطبي، لا يعرف العلماء حتى الآن سبب حدوث الفيبروميالجيا، إلا أنهم استطاعوا أن يحددوا أكثر الفئات عرضة له، وهي التي تعاني من بعض الأمراض الآتية:

- هشاشة العظام.

- آلام الظهر.

- تهيُّج القولون.

- التهاب المفاصل.

أعراض الفيبروميالجيا

حدد الأطباء بعض الأعراض التي قد تظهر على مريض الفيبروميالجيا وهي:

- تصلب المفاصل والعضلات.

- مشكلات في التركيز والتفكير.

- الإمساك.

- الصداع النصفي.

- اضطرابات النوم.

وعلى موقعها الرسمي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك تداخلا كبيرا في الأعراض بين الفيبروميالجيا والأمراض الروماتيزمية، والأخرى الناتجة عن خلل في الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، موضحة أنه إذا ثبت الإصابة بالفيبروميالجيا فهناك مخاوف من التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

وتعتمد طرق علاج الفيبروميالجيا، بحسب «الصحة العالمية»، على تغيير أسلوب الحياة وإدخال العلاج السلوكي والنفسي، وممارسة التمارين الرياضية، بخلاف العلاج الدوائي الذي يقوم بتخفيف أعراض الألم والقلق والاكتئاب والأرق.