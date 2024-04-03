أعلن قسم النتائج والتقويم، بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الـ24 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، ورفع حالة الطوارئ مع انتصاف الأيام العشر الأخيرة من الشهر الكريم، وأداء آلاف المواطنين لصلاة التهجد واعتكاف آخرين.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فيما يحين موعد السحور اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة الواحدة و48 دقيقة صباحا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و48 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة.

وتستمر حالة الطوارئ في مساجد الإسماعيلية مع إقبال المواطنين على أداء صلاتي التراويح والفجر، فضلا عن صلاة التهجد، واعتكاف المئات.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و23 دقيقة.