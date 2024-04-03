5 نصائح للتخلص من الشعور بالذنب.. عانى منه «مروان» بمسلسل بقينا اتنين

الشعور بالذنب يعبر عن شخصية نبيلة مستعدة دوماً لإصلاح ما أفسدته بدون قصد، ولا تكف عن تحميل نفسها تبعات كل فعلٍ سبب الأذى لأحد، غير إنها لا تكون دوماً مذنبة، وعندما تبالغ في لوم نفسها يتحول الشعور النبيل إلى صراعٍ طويل مع جلد الذات الذي يورث صاحبه الندم، وهو ما عبر عنه الطفل «مروان» وهو يحمل نفسه مسؤولية هجر والده لوالدته، ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بقينا اتنين» بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

أضرار المبالغة في الشعور بالذنب

يعرّف علم النفس الشعور بالذنب على أنه حالة انفعالية تصاحبها مشاعر مؤلمة تكون نابعةً من ضمير الفرد لارتكابه فعلًا شنيعًا بالنسبة إليه، وهو شعور صعب على أي حال ويرتبط عادةً بالخوف على مشاعر الآخرين، وفقاً لحديث الدكتورة ألفت عياد استشاري الطب النفسي لـ«الوطن»، التي أوضحت أن المبالغة في الشعور بالذنب تسبب عدة مشاكل نفسية أبرزها الاكتئاب والعزلة وقد تتحول في بعض الأحيان إلى اضطرابات عصبية عنيفة مثل الانخراط في نوبات بكاء هيستيري.

نصائح للتخلص من جلد الذات

من الضروري التسليم بحقيقة الزمن، فهو يمضي دون توقف وما حدث مهما كان سيئًا لا يمكن العودة إليه، وبحسب «عياد» يمكن التعامل مع التأنيب الدائم للضمير عن طريق الأساليب التالية:

1. سامح نفسك:

فكلنا معرضون للخطأ وما دمت تشعر بالذنب فهذا أمر جيد لتعتذر إلى الشخص الذي أسأت إليه، دون الاستسلام للأفكار السلبية التي توهمك بأنك شخص سيء يسبب الأذى للآخرين.

2. تعلم من التجارب الماضية:

فعندما تفعل أمرٍ ما بحسن نية وتكتشف أنه سبّب ضرراً لأحد، عليك أن تتعلم من هذه التجربة تجنباً للوقوع في نفس الخطأ مجددًا.

3. قبول فكرة الخطأ:

فكونك مخطئًا لا ينقص من قدرك كما تتخيل، بل الحقيقة أن الجميع معرض للخطأ ومن هنا ينبغي علينا أن ندعم فكرة التسامح من خلال قبول الخطأ وتفهم مشاعر الآخرين.

4. التوقف عن عقاب النفس باعتزال الناس:

فهذا الأسلوب لن يحل المشكلة بل سيفاقمها ويزيد من التوتر والمشاعر السلبية لدى الشخص وبدلاً من ذلك ينصح بالتسامح مع نفسه.

5. التفكير بإيجابية:

فالموقف الذي لا يستغرق لحظات ويبقى أثره طويلاً، يمكن الاستفادة به من خلال منع تكراره والخروج منه بشخصية أفضل مما كنت عليه، بعيداً عن الأفكار السلبية التي لا تؤدي إلا إلى توجيه اللوم وإثارة الندم.

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مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف.

المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحًا، والثانية في الساعة 11.15 صباحًا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».