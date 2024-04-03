أسرع طريقة لعمل الفايش الصعيدي في المنزل.. «مش هتشتريه من الفرن تاني»

الفايش من المخبوازت الصعيدية المعروفة التي يفضل كثيرون تناولها مع كوب شاي، خاصة في الصباح الباكر، لذا تسعى كثير من السيدات إلى تحضيره في المنزل، بدلا من شرائه من الفرن، نتيجة لذلك نستعرض طريقة عمل الفايش الصعيدي في المنزل.

طريقة عمل الفايش الصعيدي في المنزل

يمكن تحضير الفايش الصعيدي في المنزل من خلال الخطوات التالية على خطى الشيف نرمين هنو في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمقادير:

½ كوب حليب مغلي.

ملعقة ونصف حمص مصري مطحون.

ملعقة كبيرة سكر.

½ كوب سمن بلدي.

ملعقة ونصف كبيرة كركم.

700 جرام دقيق.

½ ملعقة صغيرة محلب بودر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الفايش الصعيدي في المنزل

في البداية يوضع حليب دافئ في برطمان، وأيضا يوضع حمص وسكر.

يضاف إلى الخليط حليب دافئ وكوب دقيق للحصول على الخميرة.

يترك في مكان بعيد عن أي ضوء حتى يختمر جيدا.

يوضع حليب دافئ، وسمن، والخميرة، ودقيق، ومحلب، وكركم، وملح، في العجان من أجل الحصول على الخليط المطلوب.

يترك وعاء العجين ليختمر.

يشكل العجين ثم يوضع في الفرن، حتى الوصول لنصف طهي على صاج فرن و دورق زبدة.

يقطع العجين إلى شرائح، ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي ثم يقدم.