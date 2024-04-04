«معلومات الوزراء»: مصر تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار، وتليها نيجيريا بـ390 مليار دولار، بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في القارة، بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ380 مليار دولار.

ولفت المركز في تقرير صادر عنه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، لأي من الاقتصادات الإفريقية 400 مليار دولار، في حين يتجاوز اقتصاد 7 منها فقط 100 مليار دولار.

7 دول إفريقية يتجاوز اقتصادها 100 مليار دولار

أشار إلى أن الناتج المحلي، تقدير للقيمة الإجمالية للسلع والخدمات تامة الصنع المنتجة داخل حدود بلد ما في فترة محددة، عادة ماتكون سنة، ويستخدم عادة لقياس حجم اقتصاد الدولة وتأثيره في الاقتصاد العالمي، موضحا قيمة الناتج كالتالي:

- مصر 398 مليار دولار.

- نيجيريا 390 مليار دولار.

- جنوب إفريقيا 380 مليار دولار.

- الجزائر 224 مليار دولار.

- إثيوبيا 155.8 مليار دولار.

- المغرب 147.3 مليار دولار.

- كينيا 112.7 مليار دولار.

- أنجولا 93.8 مليار دولار.

- تنزانيا 84.03 مليار دولار.

- ساحل العاج 79.4 مليار دولار.