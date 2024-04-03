القبض على 6 طلاب ألقوا ألعابا نارية على مركب في النيل بالقاهرة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، بإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مصابين بجروح متفرقة بالجسم حال استقلالهم مركب نيلية بدائرة القسم نتيجة سقوط ألعاب نارية على المركب تسببت في تكسير أكواب زجاجية وتطاير قطع الزجاج، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

بالفحص تبين قيام 6 طلاب مقيمين بمحافظة القليوبية يستقلون دراجات هوائية بإلقاء ألعاب نارية خلال مرور المركب.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية جرى ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا أنهم خلال قيامهم باللهو أعلى كوبرى 15 مايو سقطت قطعة ألعاب نارية على المركب فلاذوا بالفرار عقب سماعهم أصوات صياح مستقلي المركب، وأقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من بائع متجول له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وجرى ضبطه وبحوزته 1162 قطعة ألعاب نارية.

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.