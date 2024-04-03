كتب كل أملاكه لأولاده ليحرم أبيه وأمه من الميراث.. وعلي جمعة: تصرف صحيح ولكن

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة، حول قيام شخص بكتابة كل ما يملك لزوجته وأبنائه لحرمان من أذوه في حياته من الميراث، وتحديدا أبيه وأمه، فما حكم ذلك؟.

علي جمعة: النية سوداء

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «التصرف صحيح، لكن النية سوداء هيتحاسب عليها، لأنه خايف من أكل الميراث، كده بيجرم في حق نفسه».

وأضاف: «ربنا هيسألهم يوم القيامة إنت بعت وانتم اشتريتوا، أيوه يا ربي، خلاص دي حاجتكم، تعالى انت بقى نيتك غير سليمة ويحاسبه عليها رب العالمين».

وبرنامج «نور الدين»، يُعرض على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.