ظهور مثير لصلاح بـ«بدلة» في تدريبات ليفربول. هل أنهى جلسة تجديد عقده؟

في ظهور مثير، وبزي رسمي، يدخل محمد صلاح ملعب «أكسا»، وهو يرتدي بدلة سوداء ورابطة عنق، وبكامل أناقته داخل مقر تدريبات ليفربول، ليخطف الأنظار وعدسات الكاميرات على حد سواء، التي التقطت له صورًا أثناء مروره بهذا الزي داخل الملعب.. فما السر وراء هذا الظهور المثير للجدل؟

لماذا يظهر محمد صلاح بملابس رسمية في تدريبات ليفربول؟

«محمد صلاح بدا وكأنه لا يخاف الكاميرات».. هكذا عنونت صحيفة «empireofthekop»، تقريرها عن الظهور المثير لمحمد صلاح، الذي ارتدى بدلة داخل مقر تدريبات ليفربول، تاركًا خلفة العديد من التكهنات حول سبب هذا الظهور الرسمي، إذ ذهب عدد كبير من الجماهير إلى أن محمد صلاح في مهمة رسمية لتجديد عقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

سرعان ما خرجت صحيفة «ليفربول»، لتوضيح حقيقة تجديد محمد صلاح لعقده أو عقد جلسة مع الإدارة ضمن مفاوضات تجديد عقده للبقاء فترة أطول رفقة ليفربول، خاصة أن جناح منتخب مصر عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، ويملك العديد من العروض من قبل أندية عدة بينها اتحاد جدة، الذي يخطط لجعله الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، وأكدت الصحيفة أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح.

مشاركة محمد صلاح في يوم الأرض

«محمد صلاح في مهمة خاصة اليوم».. اكتفى ليفربول بكتابة تلك الجملة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون كتابة أي تفاصيل أخرى، قبل أن تخرج العديد من الصحف بالإشارة إلى أن محمد صلاح يشارك في فعاليات الاحتفال بيوم الأرض العالمي، باعتباره نجم الفريق وأهم نجوم أوروبا في الوقت الحالي.

يوم الأرض العالمي هو الحدث المُخصص للاحتفال بكوكب الأرض، ورفع الوعي بالقضايا البيئية التي تواجهه مثل التلوث، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، ويصادف يوم 22 أبريل من كل عام، ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، كل بلد بطريقتها الخاصة.