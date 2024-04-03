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دراما المتحدة

زين محمود يبدع بأنشودة «مدح النبي غية» في برنامج مملكة الدراويش (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
04:32 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
المنشد الشيخ زين محمود

المنشد الشيخ زين محمود

أبدع المنشد الشيخ زين محمود، في تقديم أنشودة «مدح النبي غية»، خلال الفقرة الفنية الأخيرة ببرنامج «مملكة الدرويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة».

وقدم المنشد زين محمود، هذه الفقرة هو فرقته، وأبدع في غناء أنشودة «مدح النبي غية».

برنامج مملكة الدراويش 

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

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