لجين عمران: «باحب الأكل.. وجوزي قالي انتي عندك مشكلة لما تجوعي»

قالت الإعلامية لجين عمران، إن زوجها كان يتحدث معها على أنها طيبة ورائعة في بداية تعارفهما، مضيفًا: «جوزي قال لي انتي عندك مشكلة لما بتجوعي، لا بتعرفي أمك ولا أبوكي، وبتبيعي كل اللي قدامك».

لجين عمران: باحب الأكل

وأشار «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنها تحب الأكل والأطعمة المختلفة، معقبة: «أنا واحدة بعز معدتي وبحبها جدًا.. بحب أدخل المطبخ كتير.. بدلع الناس اللي حوليا بأني بطبخ ليهم».

وشددت على أنها من تطهي جميع الأكلات لضيوفها، رغم أن زوجها دائمًا ما يحاول إقناعها بأنه في حالة وجود عدد كبير من الضيوف تقوم بشراء الأكل من الخارج، متابعة: «لو كنت في صحراء ومعي آخر لقمة مع شخص عزيز وغالي سأطعمه ولا أكون قادرة على إني أشوفه يموت أمامي في هذا الموقف».