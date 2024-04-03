أبرز 8 تصريحات للدكتور محمد مهنا في برنامج «مملكة الدراويش»
كتب:
يارا أشرف
08:28 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بالأزهر مع الإعلامية قصواء الخلالي
أجرت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «مملكة الدراويش» المذاع عبر فضائية «الحياة»، لقاء تليفزيونيا مع الشيخ الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بالأزهر، حول «التصوف»، وإليكم أبرز 8 تصريحات له:
1- أشكر الشركة المتحدة على برنامج «مملكة الدراويش» عن «التصوّف»، لأنه الأساس الذي قامت عليه الأمة الإسلامية، وصنع تاريخها وحضارتها، فلا تصوف دون التزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وهو «الوسطية».
2- «التصوف» أساسه موجود في كل الأديان السماوية وغير السماوية، ويوجد مسيحي متصوف، ويهودي متصوف، وبوذي متصوف، فهو قديم قدم البشرية ومنهجها للبحث عن الحقيقة.
3- لا يوجد في «التصوف» ما يسمى «الحلول» ولا «الاتحاد» ولا «وحدة وجود»، لأن الموجود الوحيد هو الله سبحانه وتعالى وهو الأول والآخر في علاه، ومن يقولون بهذا على ضلال.
4- البسطاء من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الطيبين في «مصر» هم من أهل التصوّف «الدراويش» الذين يتقرّبون إلى الله بالإحسان.
5- «الموالد» جائزة، ولا شأن للتصوف بالدسائس الدخيلة عليها والمُخالفة للشريعة ولا يجوز اختزال التصوف في مظاهر الانحرافات والمُخالفات.
6- الحب هو أعلى درجات التصوف، لأن «الحب» معرفة وعلى قدر معرفتك تكون محبتك، والتصوف هو علم فقه المعرفة بالله وحبه سبحانه وتعالى، والصوفي يحب خلق الله لأنه يحب الله.
7- سبق إقامة دولة المسلمين في المدينة، مدة 13 عامًا ربّى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته خلالها على «التصوف» في مكة.
8- الأمة أُصيبت في مقتل حينما غفلت عن التصوف بقيمه الممثلة في المحبة والسلام والتسامح والتواضع والزهد والتعاطف والتراحم.