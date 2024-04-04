جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في الدقهلية

يتطلع طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إلى معرفة جدول الامتحانات في محافظة الدقهلية التيرم الثاني، إذ اعتمدت مديرية التربية والتعليم، الجدول النهائي لامتحانات نهاية التيرم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بالدقهلية

أشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى تحديد جدول نهاية الفصل الدراسي للصف الأول الاعدادي كالآتي:

- الأربعاء 8 مايو مادة الهندسة

- السبت 11 مايو: مادة اللغة العربية

- الاثنين 13 مايو مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

- الأربعاء 15 مايو مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي لنهاية الترم الثاني في محافظة الدقهلية كالآتي:

- الخميس 9 مايو مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم

- الأحد 12 مايو اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء

- الثلاثاء 14 مايو مادة الهندسة

- الخميس: 16 مايو مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني

حددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني كالآتي:

- يوم الأربعاء 8 مايو مادة محال تحريري 1 ومادة مجال تحريري 2

- السبت 11مايو مادة اللغة العربية وخط عربي

- الاثنين 13 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الأربعاء 15 مايو مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية

- الخميس 16 مايو مادة العلوم ومادة الرياضيات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي المهني

وجاء الجدول كالآتي:

- الخميس 9 مايو مجال تحريري واحد ومجال تحريري2

- الاحد 12 مايو رياضيات ولغة أجنبية

- الثلاثاء مادة العلوم ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 15 مايو مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

- الخميس 16 مايو مادة خط عربي ولغة عربية