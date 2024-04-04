مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. أزمة كبيرة بين عائلتي «الغول» و«ضرغام»

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 من المتوقع أن يشهد تكملة مشوقة لأحداث الحلقات الأخيرة، خاصة بعد مقتل «معتز» الذي يلعب دوره أحمد جمال سعيد على يد خطيبه التي تلعب دورها مي القاضي، لاكتشافها تواجده في المنزل رفقة سيمون «سميحة» بمفردهما، لتكتشف في النهاية أن الأخيرة والدته وأخفت هذا السر عن الجميع.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

ويتوقع المتابعون قوة أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25، بعد الكشف عن العديد من الحقائق المشوقة خلال الحلقات الأخيرة الماضية، إذ اكتشف «إسماعيل الغول» ويجسد دوره الفنان رياض الخولي أن زوجته «سميحة» كانت متزوجة من رجل آخر قبل أن تتعرف عليه، وأنجبت منه ابنها «معتز» لكنّها أخفت هذا السر عنه وعن الجميع حتى لا تخسره.

وتوالت الأحداث بذهاب «مصطفى ضرغام» شقيق «عايدة» ويلعب دوره الفنان محمد علي رزق، لـ«إسماعيل الغول» وتحدث إليه بشأن وقف الصراع بين الأخير وعائلة الأول، لكن الغول رفض الحديث معه وأمر رجاله بطرده من المنزل.

وبعد ترك «مصطفى ضرغام» لمنزل «إسماعيل الغول»، اختفى بشكل مفاجئ أثناء بعد تناوله للطعام على عربة فول في الشارع، إذ كان يتعقبه مجموعة من اللصوص.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي درامي مشوق، بشأن نشوب صراعات كبيرة بين عائلتين من كبار عائلات الصعيد وذلك بعد أن ربطتهما علاقات الصداقة والنسب لنحو 50 عامًا، بسبب قتل أحد أفراد عائلة منهما على يد آخر من العائلة الثانية، حيث يتم تسليط الضوء على قضية الأخذ بالثأر بين بعض العائلات حتى اليوم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، محمد علاء، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، مي القاضي.