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دراما المتحدة

احذر.. 5 حالات تحرمك من الحصول على تصريح العمل بالكويت

كتب:

منى السعيد
04:58 ص | الخميس 04 أبريل 2024
عدم استيفاء الأوراق المطلوبة قد يؤدى لؤفض تصريح العمل

عدم استيفاء الأوراق المطلوبة قد يؤدى لؤفض تصريح العمل

حذرت وزارة الداخلية الكويتية من 5 أمور تحرمك من الحصول على تصريح العمل بالكويت «تأشيرة الكويت»، للعمل بالقطاع الأهلي، أو الحكومي التي يجب على المتقدمين الحذر منها.

أسباب رفض تصريح العمل بالكويت

وبحسب المعلن من وزارة الداخلية الكويتية فأن الأسباب التي ستؤدى إلى رفض تصريح العمل في الكويت تكون كالآتي:

ألا يكون الراغب في السفر للكويت قدم بعض الأوراق فقط وليس كلها مثل «شهادة المؤهل، التأمين الصحي، شهادة الخبرة» أو لم تحصل على أختام التصديق من وزارة الخارجية المصرية والسفارة.

- أن تكون صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» يتضمن وجود مخالفات أو قضايا جنائية.

- وجود مخالفات أو قضايا قانونية أو إدارية ضد صاحب العمل.

- تجاوز حصة التأشيرات المخصصة للشركة أو المهنة.

- عدم تطابق المهنة المطلوبة مع المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

الوظائف المطلوبة للحصول على تأشيرة الكويت

أما عن الوظائف المتاحة في الكويت بالقطاع الأهلي، فهي في 6 قطاعات أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور، بينما القطاعات الحكومية بالكويت التي تسمح باستقدام العمالة المصرية فهي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.

ووضعت الوزارة شرطان للحصول على تصريح العمل بالكويت، وهو أن يخضع المتقدم لفحوصات طبية في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن يتم تسجيل الرقم القومي المصري على نتائج التحاليل لضمان عدم التلاعب بالشهادة الصحية في حالة كانت النتيجة إيجابية.

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بقلم منى السعيد