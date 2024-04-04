4 نصائح مهمة عند تعطل الأسانسير أثناء وجودك بداخله.. لا تحاول فتح الباب بالقوة

يقع المواطنين في حيرة من أمرهم عند تعطل المصعد الكهربائي بشكل مفاجئ وهم بداخله، وهو ما يسبب لهم الشعور بالخوف، لذا عادة ما ينصح الخبراء باتباع مجموعة من التعليمات اللازمة للتعامل مع تلك الأزمة بشكل صحيح والخروج منها دون الإصابة بأي مشاكل نفسية أو صحية.

كيفية التعامل عند تعطل المصعد الكهربي

قدم موقع «dazenelevator» العالمي مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في حال تعطل المصعد الكهربي وأنت في الداخل، وهي:

الحفاظ على رباطة الجأش

ينصح الخبراء بأنه لا داعي للشعور بالذعر في حال تعطل المصعد الكهربي، ومن الضروري تقييم الوضع بسرعة والتصرف وفقًا للأمر، حيث تعد إدارة العواطف أمرًا ضروريًا عند مواجهة ظروف غير متوقعة.

تجنب فتح باب المصعد بالقوة

من الأمور التي يجب تجنبها تمامًا الامتناع عن محاولة فتح باب المصعد بالقوة لمنع حدوث أي تفاقم للمشكلة، أو تعريض حياتك للخطر.

قف بجانب المصعد

عند تعطل المصعد إذا شعرت بأنه يهبط قليلًا، فمن المهم عليك الإمساك بخط الجزء الداخلي من المصعد مع ثني ركبيتك، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء تأثير سقوطه وقد ينقذ حياتك أثناء الأزمة.

أمسك المقابض وحدد أزرار أدوار مختلفة

في هذه الحالة إذا كانت هناك مقابض متوفرة داخل المصعد، أمسك بها للحفاظ على ثباته بقدر ما يمكن ومنع أي عدم ثبات قد يؤدي إلى سقوطه، ففي بعض الحالات عندما يتعرض المصعد لعطل، قد يتم تفعيل طاقة الطوارئ، وعند حدوث مثل هذه الحالات، اضغط على الأزرار الخاصة بالأدوار المختلفة، حيث أنه قد يساعد هذا الإجراء في إعادة وضع المصعد وتثبيته، مما يقلل من خطر السقوط المفاجئ.