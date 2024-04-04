مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. هل تنجح خطة الكبير ويفوز حزلقوم في المسابقة؟

يواصل الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، التي تعرض على قناة on عقب أذان المغرب، وضع خطة للمسابقة وتدريب حزلقوم عليها.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وقرر الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي، أن يضع خطة يتدرب عليها حزلقوم ليفوز في مسابقة من سيربح النصف مليون، تمثلت في مساعده حزلقوم في الإجابة على الأسئلة.

واتفق الكبير مع هجرس على تدريب حزلقوم على طريقة الحل، حيث يبحث الكبير عن إجابات الأسئلة من الإنترنت، ويعطي حزلقوم إشارات بالإجابة الصحيحة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 عدد كبيره من نجوم الفن، وهم أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب.