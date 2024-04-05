رؤساء جامعات: استئناف امتحانات «الميدتيرم» للترم الثاني بعد عيد الفطر

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 «الميدتيرم»، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقاً للجداول الزمنية والقواعد التي أقرتها مجالس الكليات المختلفة، موضحين أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة متميزة دون رصد اي مشكلات بشأنها حتى الآن، والكليات ملتزمة بكافة القواعد ة القواعد وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

امتحانات الميدتيرم 2024

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" ستنتظم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط والقواعد والجداول الدراسية، ووفقًا للوائح العمل المنظمة للكليات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الامتحانات ستجرى بصورة منتظمة وهادئة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني 2024، مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وفقًا للجداول الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.