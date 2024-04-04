كيف نرد على من يرى تناقضا بين النظريات العلمية والدين؟

طرحت طالبة سؤالا مهما على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول كيفية التعامل مع النظريات العلمية التي تبدو متناقضة مع تعاليم الدين، قائلة: «هناك نظريات نقوم بدراستها تخالف مع ما جاء فى الدين، وناس شايفة إن القرآن فيه خطأ إزاى نرد عليهم».

وقال جمعة خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «جهلة، والجهل لا يبنى عليه حاجة والجاهل نعلمه، وعاوزين نعرف إيه اللي الحاجات اللي عاكسة دماغه ونفهمه، والجاهل هذا مبلغه من العلم، ومش بيكون عليه إثم، إلا لو تكبر».

وسألت أخرى: «طيب ليه في المنهج لا يصححون لنا هذه الأخطاء بحكم إننا دولة مسلمة؟»، ورد الشيخ على جمعة: «هناك آلاف الصفحات التي ألفت في هذا الموضوع، وجاوبت عنه وانتهت منه، حاولي تكوني الباحثة عن الحقيقة، مش كل حاجة متاحة في النت اللي لحس دماغ الشباب، ارجعوا للكتاب لتجدوا صنفًا آخر من المعرفة مش هتلاقوه في الإنترنت».