يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الجمعة 5-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

تبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 4:10 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 11:59 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 7:39 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و28 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.