إهداء من «معجب».. مائدة إفطار على روح الفنان سيد مكاوي

مائدة طويلة تحتوى على وجبات طعام تم تجهيزها استعداداً لإفطار عدد كبير من الصائمين، بنية الدعاء للفنان الراحل سيد مكاوى، هى فكرة فتحى المزين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خيرية بكفر الشيخ، إذ أراد التعبير عن حبه له، من خلال عمله.

يحب «فتحى» الفنان سيد مكاوى، صاحب علامة مميزة، فى تلحين عدد كبير من الأغانى، التى لا تزال حاضرة فى أذهان البعض، إذ يخلو بنفسه ويسمعها بين الحين والآخر، خاصة المرتبطة بشهر رمضان، ليقرر التعبير عن محبته بطريقة مختلفة، ويعبّر فى حديثه لـ«الوطن» عن فكرته: «طبعاً عمّنا سيد أسطورة فى التلحين، وأنا على صلة بفنه، بسمعه من وقت للتانى».

إفطار على روح الفنان سيد مكاوي

يعمل «فتحى» رئيساً لمجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية، فى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وقرر أن يعد إفطاراً على روح الفنان سيد مكاوى، بإعداد «مائدة رحمن» تحتوى على عدد كبير من الوجبات، عبارة عن أرز بالشعرية، ونوع من الخضار المطبوخ، ودجاج مطهى، بالإضافة إلى فاكهة: «اخترنا الفنان سيد مكاوى، عشان يبقى الإفطار على روحه، لأن أنا بحبه جداً».

ليست هذه المرة التى يقع فيها الاختيار على الفنان سيد مكاوى للدعاء، إذ تم توزيع 1000 «شنطة»، من السلع الغذائية للفقراء والمحتاجين، فى شهر رمضان الماضى: «وقتها عملنا بانر أو لافتة كبيرة، عليها صورته لأنه بيمثل إحدى أيقونات الاحتفاء بالشهر الكريم».

جرت العادة اختيار شخصاً متوفى لإعداد إفطار صدقة على روحه

جرت العادة أن تختار المؤسسة الخيرية شخصاً متوفى لإعداد إفطار أو صدقة على روحه، بنية الدعاء له، مثل توزيع «شنط رمضان»، التى تحتوى على مجموعة مختلفة من السلع الغذائية، أو تقديم وجبات إطعام: «إحنا بنعمل دعاء على طول، لأى حد بنحبه ويهمنا».

ومن ضمن الشخصيات التى وقع الاختيار عليها للدعاء، هو الشهيد أحمد منسى، جبراً لخواطر أسرته.