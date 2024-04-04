رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يصل لـ10 آلاف جنيه في المسابقة

كتب:

ياسمين محمود
08:02 م | الخميس 04 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

استطاع حزلقوم خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 أن يصل إلى السؤال الخامس في مسابقة من سيربح المليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

وبمساعدة الكبير استطاع حزلقوم أن يصل إلى السؤال الخامس ويكسب شيك بـ10 آلاف جنيه، ولكن خلال المسابقة سكبت مربوحة ماء على تليفون الكبير ويتعطل، ليذهب هجرس في مكان به شبكة ويبحث عن حل لأسئلة المسابقة بمساعدة العترة وإبلاغها لحزلقوم.

وتعجب عمرو رمزي الذي يقوم بدور المذيع خلال أحداث الحلقة، من إجابات حزلقوم الصحيحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

ويُعاد مسلسل الكبير أوي 8 في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا. مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. العترة يطلب من أحمد مكي أن يزوجه

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. أحمد مكي في مغامرة جديدة بعد رحيل الغوريلا

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. هل سيتخلص أحمد مكي من الغوريلا؟

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. الغوريلا تنقذ أحمد مكي من المطاريد
بقلم ياسمين محمود