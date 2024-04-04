مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يصل لـ10 آلاف جنيه في المسابقة

استطاع حزلقوم خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 أن يصل إلى السؤال الخامس في مسابقة من سيربح المليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

وبمساعدة الكبير استطاع حزلقوم أن يصل إلى السؤال الخامس ويكسب شيك بـ10 آلاف جنيه، ولكن خلال المسابقة سكبت مربوحة ماء على تليفون الكبير ويتعطل، ليذهب هجرس في مكان به شبكة ويبحث عن حل لأسئلة المسابقة بمساعدة العترة وإبلاغها لحزلقوم.

وتعجب عمرو رمزي الذي يقوم بدور المذيع خلال أحداث الحلقة، من إجابات حزلقوم الصحيحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

ويُعاد مسلسل الكبير أوي 8 في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا. مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب.