رابطة الطيارين: الحب والتفاني في العمل رسالتنا للأجيال الجديدة

نظمت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، حفل إفطارها السنوي، وكرمت خلالة عدد من الطيارين القدامى الذين ساهموا في إثراء مجال الطيران، وكان لهم بصمة كبيرة في نقل خبراتهم للأجيال القادمة.

وحضر الاحتفال كابتن سامح الحفني رئيس منظمة الأيكاو وكابتن طيار جون إلياس مستشار وزير الطيران المدني وكابتن طيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، وكابتن طيار محمد عليان نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكذلك النقابة العامة لأعمال النقل الجوي والضيافة الجوية، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب.

ووقف الحضور دقيقة حداد على روح كل من كابتن طيار كمال أبو الخير، وكابتن طيار عاطف عز الدين، وهم من الطيارين ذوي الخبرة في هذا المجال، وتم تسليم دروع لأسرهم، تقديرا لما قدماه من خبرات وجهود كبيرة.

رابطة الطيارين المصريين تكرم قدامى الأعضاء

افتتح كابتن طيار خالد رفعت نائب رئيس الرابطة الاحتفالية، بتقديم الشكر لكل المدعوين الذين حضروا، وكذلك من حالت الظروف دون حضورهم.

وأكد رفعت، أن الرابطة بيت الطيارين الدائم، والمظلة التي تحميهم من الأخطار، لافتا إلى أن الحب والتفاني في العمل هما أساس نجاح أي منظومة في العالم.

الإفطار السنوي يهدف إلى تجديد العهد بالود والمحبة

بينما قال كابتن طيار علي رشدي رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، أن الإفطار السنوي للرابطة، يهدف الي تجديد العهد بالود والمحبة، وتوثيق الصلات التي تجمع الطيارين بكل قطاعات الطيران المدني دائما على الخير، والعمل علي رفعة شأن قطاع عريض نفخر بالانتماء إليه، وهو يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومي.

وقال إن هذه الاحتفالية، تعبر عن روح الترابط والتلاحم بيننا جميعا، وتؤكد دوما أن جسور التعاون ممدودة وصلبة، ولن تتأثر بأي متغيرات، وستظل لغة الطيارين في التواصل بين الأجيال.