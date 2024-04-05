سؤال واجه حزلقوم في الكبير أوي 8.. تعرف على 5 أصوات مختلفة للقطط

خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، شارك حزلقوم الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي في مسابقة «من سيربح النصف مليون»، إذ نجح في إجابة مجموعة من الأسئلة بمساعدة شقيقه الكبير، الذي كان يلقنه الإجابات الصحيحة بطريقة اتفقا عليها سويًا.

وتوالت المشاهد ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8 بطرح سؤالًا على حزلقوم بشأن ما هو صوت القطة، ليجاوب بأنه المواء، وفي هذا السياق نكشف أبرز أصوات القطط وأسماؤها حسب موقع «treehugger» العالمي.

صوت الخرخرة

تتعلم القطط الصغيرة الخرخرة مثل سلوك لأول مرة في فترة الرضاعة من أمهاتهم، وأثناء نموها تستمر الصغار في إصدار هذا الصوت لطلب الطعام من أصحابها من البشر.

أما الكبار من القطط يصدرون هذا الصوت عندما تشعر بالخوف أو التهديد، والخرخرة هي صوت تصدره القطط وأفواهها مغلقة.

صوت المواء

يعد هذا الصوت هو الأشهر للقطط، حيث أنها تموء في الصغر عند النداء على أمهاتها، لكن عندما تنضج تتوقف عادة عن استخدام هذا الصوت، لكن القطط المنزلية البالغة التي تموء غالبًا ما تفعل ذلك فقط بحضور البشر.

ولا بد من معرفة أن ليست كل المواءات متساوية، حيث يمكن تحديد ما إذا كانت القطة سعيدة أم غاضبة أم تطلب الطعام أو الاهتمام بمجرد الاستماع إلى نوع المواء الذي تصدره.

صوت الهسهسة

يمكن أن يكون صوت الهسهسة عاليًا أو خفيفًا اعتمادًا على القطة والموقف المتعرضة له، فهو صوت لا إرادي، وعادة ما يكون مصحوبًا بفم مفتوح وأسنان مكشوفة، وأحيانًا البصق، وينصح بأنه عندما تصدر القطة هسهسة، من الأفضل إعطاءها مساحتها والابتعاد عنها.

صوت التذمر

يعد هذا الصوت المنخفض إشارة للتحذير، حيث يمكن أن تصدره القطط بأنواعها بسبب شعورها بالخوف أو الغضب.

صوت العواء

غالبًا ما يكون عواء القطة علامة على شعورها بالألم أو الضيق، حيث أنها تصدر يتم هذا الصوت وفمها مفتوح.