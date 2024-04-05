الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب.. 3 سيناريوهات متوقعة

نجح مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني لهذا العام، في خطف الأنظار وتحقيق نجاح وتفاعل كبير جعل الجميع ينتظرون الحلقة الأخيرة ليعرفون مصير عرب السويركي، عندما يعلم أنه ابن المعلم عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

وهناك ثلاثة سيناريوهات يتوقع الجمهور أن يراها في الحلقة الأخيرة

السيناريو الأول للحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

السيناريو الأول أن المعلم عبد ربه سيعلم أن عرب السويركي هو ابنه، وحينها سيقرر على الفور قتله وذلك حتى لا تتحقق نبوءة حلمه الذي حلم به من الحلقة الأولى بأنه سينجب ابن وسيقتله، ولكنه لن يتمكن من فعل ذلك لأن ابنه عرب السويركي سيسبقه ويقتله.

السيناريو الثاني

السيناريو الثاني المتوقع فى الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب أن المعلم عبد ربه سيتمكن بالفعل من قتل عرب السويركي، حتى لا تتحقق النبوءة ولكن بعدها سيقتل المعلم عبد ربه على يد طليقته صباح الجياش، ووالدة عرب التي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر.

السيناريو الثالث

وعن السيناريو الثالث المتوقع للحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب هو النهاية السعيدة لمعرفة المعلم عبد ربه بأن عرب السويركي ابنه وحينها سيقرر أن يعيده الى حضنه مجددًا دون أي صراعات.

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولى وكارولين عزمى وعدد أخر من الفنانين ومواعيد عرضه تكون يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساءا عبر شاشة قناة on.