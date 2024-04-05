مسلسل جودر الحلقة 11.. ياسر جلال يبدأ حياته من جديد ويتجه للبحار

خسر جودر المصري «ياسر جلال» جميع الأقمشة التي يتاجر بها في المحل الخاص به، حيث تم إحراقها من قبل شقيقه سالم «وليد فواز»، انتقاما منه بالاتفاق مع شومان العنتيل «أحمد كشك» في ليلة زفافه على حبيبته شروق «جيهان الشماشرجي» للتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 11.

أصيب جودر بالحزن بعدما فقد كل ما يملك، وأخبرته شروق أن زواجه منها شؤوم بسبب ما حدث ليلة الزفاف، ولكنه رفض ذلك الكلام وقال إنه لا يهمه ما حدث بل المهم أنهما بخير وسوف يبدأون حياتهما من جديد، لتستمر رحلة ياسر جلال في مسلسل جودر الحلقة 11.

مسلسل جودر الحلقة 11

وبدأ جودر رحلته في صيد الأسماك من أجل بيعها فى السوق وظل كثيرا ينتظر السمك ولكن السنارة تخرج فارغة، ليخبره أحد الصيادين بأن بحيرة قارون مليئة بالأسماك وعليه أن يتوجه لها، فهل سيفعل ياسر جلال ذلك في مسلسل جودر الحلقة 11؟

مسلسل جودر يذاع عبر شاشة أون دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق تزامنا مع وقت الإفطار.