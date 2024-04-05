قصة فانوس تسبب في خلاف بين شادية وزوجها.. «نسى يجيب أبو شمعة»

كالطفلة عاشت وسط أشقائها وزوجها، رغم أنها فنانة كبيرة و«دلوعة السينما المصرية»، فكانت الفنانة الراحلة شادية لها طقوسا خاصة مع شهر رمضان، إذ عشقت اقتناء الفوانيس القديمة، وقبل بدء الشهر الكريم كان والدها يشتري لها الفانوس أبو شمعة، حتى بعدما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، ظلت تحتفل بطقوس الشهر الكريم منذ بدايته حتى حلول عيد الفطر المبارك، وتتفرغ للعبادة والمنزل وتبتعد عن الفن في هذا الشهر.

قصة شادية مع فانوس رمضان

لم يكن فانوس رمضان في حياة شادية مجرد شيء مصنوع من البلاستيك أو الصاج، بل كان طقسا مقدسا لديها، بحسب حديثها لمجلة الكواكب في عددها الصدر في 28 ديسمبر عام 1965: «كنت بحب الفانوس أبو شمعة من وأنا طفلة حتى وبعد ما اتجوزت، وأنا طفلة كنت بتخانق مع إخواتي محمد وطاهر لأنهم كانوا بيكسروا فوانيسهم وعاوزين ياخدوا الفانوس الخاص بي فكنا بنتخانق»

في شهر رمضان، كانت شادية مع جيرانها يدندنون بكلمات أغنية بعد الحرص على اختيار فانوس ذو ألوان مبهجة: «علي عليوة ياللي ضرب الزميرة ياللي ضربها حربي ياللي نطت في قلبي»: «كنا بنتجمع بالفوانيس أم شمعة اللي ألوانها مبهجة وبغني الأغنية وصحابتي يرددن ورائي ومع مدفع الإفطار كل واحدة تروح بيتها تفطر ونرجع تاني».

خناقة بين شادية وزوجها صلاح ذو الفقار

لم تنس «دلوعة السينما المصرية»، قصة الفوانيس حتى بعدما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، بل كانت تحرص على تزيين المنزل بفانوس كبير واقتناء الفانوس أبو شمعة لتحتفظ به: «كنت بطلب من صلاح يجيبلي فانوس على طول، ويشتري لكل أطفال الأسرة فانوسا لأدخل عليهم نفس البهجة والفرحة التى كنت أشعر بها عندما كنت طفلة».

فانوس رمضان أبو شمعة تسبب في خلافا بين شادية وشقيقيها وزوجها، فحينما كانت طفلة كانت دائمة الشجار مع شقيقها بسبب الفانوس الخاص بها، وعندما تزوجت نسى «ذو الفقار» شراء فانوسا لها فحدثت بينهما مشكلة كبيرة: «طلبت من زوجي أن يشتري لي فانوس رمضان أبو شمعة ونسي حدثت بينا مشكلة وعلشان يصالحني اشترى ليا فانوس، وكان حريص على الالتزام بالعبادات حتى إنني كنت لا أعمل في الشهر الكريم أتفرغ للعبادة والمنزل وأداء الفرائض».