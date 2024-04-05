هل يوجد «وقفة» لعيد الفطر؟.. أزهري يصحح الخطأ الشائع

يقترب شهر رمضان المبارك على الانتهاء بعدما مر 25 يومًا منه ومن المتوقع أن يكون الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر، ويشيع عند البعض أن الثلاثاء القادم هو يوم «الوقفة»، لكن المفاجأة أن عيد الفطر المبارك ليس له يوم وقفة، وأن يوم الوقفة يكون قبل عيد الأضحى فقط، وفي التقرير التالي نتحدث عن يوم وقفة عرفة.

هناك صورة ذهنية خاطئة عند البعض تتمثل في أن يوم الوقفة يعني اليوم الذي يسبق العيد، سواءً كان عيد الفطر أو الأضحى، لكن سبب تسمية يوم الوقفة بعيد تمامًا عن ذلك، وهو مرتبط بيوم عرفة الذي يسبق عيد الأضحى فقط نظرا لوقوف الحجاج على جبل عرفات في ذلك اليوم.

لا يوجد ما يسمى بـ وقفة عيد الفطر

الشيخ علي خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء السابق ومستشار وكيل الأزهر لقطاع التعليم الحالي، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يوجد وقفة لعيد الفطر المبارك، وأن لفظ الوقفة يطلق على يوم عرفات فقط، وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.

حديث النبي عن فضل يوم عرفة

يأتي يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة قبل عيد الأضحى المبارك، إذ يقف فيه الحجاج على جبل عرقة ويذكرون الله ويدعوا بأن تغفر ذنوبهم، ووفقًا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.