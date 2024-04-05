طريقة وحيدة للحصول على مرتب أبريل قبل إجازة البنوك.. بطاقة ميزة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الكلمات السابقة أجابت بشكل قاطع عن موعد صرف مرتب شهر أبريل، لكن هناك طريقة وحيدة يمكن من خلالها الحصول على مرتب أبريل من خلال بطاقات ميزة وهي البطاقات المخصصة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لصرف رواتبهم، ويكون من ضمن مميزات بطاقة ميزة، إتاحة خدمة الراتب المقدم من خلالها مجانًا، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب ويكن استخدامها في الشراء الإلكتروني فقط وليس السحب النقدي.

طريقة وحيدة للحصول على مرتب أبريل

وعند الشراء من كارت ميزة يكون الموظف حصل على 30% من مرتب أبريل قبل إجازة البنوك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الاثنين 15 أبريل 2024، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

معلومات عن بطاقة ميزة

- تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM».

- تتيح هذه البطاقات أيضا، خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS).

- يمكن من خلال بطاقة ميزة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

- يمكن للموظف في مختلف قطاعات الدولة، السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل مصر في أي وقت.

- تتميز بطاقة ميزة بالأمان، فكونها شريحة ذكية لا تلامسية، يضفي الأمان التام لحامل البطاقة.

- تتيح بطاقة ميزة معاملات إلكترونية أوسع من البطاقات التقليدية، التي كان يتم استخدامها في السابق.

- تتيح ميزة العديد من الخدمات البنكية لموظفي الدولة كما أنها سارية للسحب والمعاملات لمدة 5 سنوات.